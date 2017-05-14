En genç cumhurbaşkanı görevi devraldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, bugün görevi 2012'den bu yana yürüten François Hollande'dan devraldı. Macron, 1958 yılında kurulan Fransa Cumhuriyeti'nin 8'inci cumhurbaşkanı oldu. Macron, görevi aldıktan sonra yaptığı konuşmada,"Görevde kaldığı sürece Avrupa Birliği'ni reforme etmek ve yeniden başlatmak için uğraşacağım" dedi.

Yemin töreni için Fransa'da cumhurbaşkanlığı konutu Elysee Sarayı'na gelen Macron, Hollanda ile yaptığı kısa süreli toplantının ardından yemin törenine katıldı. Macron, ülke tarihinin en genç cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada Avrupa Birliği'nin yaşadığı sorunlara vurgu yapan Macron, "Avrupa ve dünya güçlü bir Fransa'ya bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Özgürlük ve dayanışma için sesi çıkan güçlü bir Fransa" şeklinde konuştu. Macron, "AB, reform edilecek ve yeniden başlatılacak" şeklinde konuştu.

Macron'ın önünde yüksek işsizlik oranı, aşırı sağcılık ve ülkenin ideolojik olarak kutuplaşması gibi mutlaka çözmesi gereken sorunlar bulunuyor. Görevi Macron'a devreden Hollande, anketlerde oldukça düşük gözüken popülaritesi nedeniyle ikinci dönem için Sosyalist Parti'nin adayı olmama kararı almıştı.

İLK ZİYARET YARIN ALMANYA'YA

Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışını aşırı sağ Le Pen'e karşı kazanan ve AB'ye nefes aldıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başarılı olabilmek için Merkel'den yardım bekliyor. Macron, AB'de ortak bir maliye bakanı ve ortak bütçe istiyor. Ancak Alman Maliye Bakanı Schaeuble, öneriye sıcak bakmıyor. Maliye Bakanı Schaeuble, Macron'a yardım teklifleri yağdırılmasına karşı uyardı. Başbakan Merkel de Fransa'ya mali yardım konusunda temkinli. Merkel, ziyaret öncesi Macron'a sıkı işbirliği önerdi. Macron'un seçimlerde AB'den yana bir kampanya yürüttüğünü vurgulayan Merkel, “Biz sadece Fransa'ya yardım etmek için değil, Fransa'yla Avrupa yolunda ilerlemek için her şeyi yapacağız” dedi. Büyük umutlarla pazartesi günü Berlin'e gelecek olan Macron, Merkel'den istediğini koparabilecek mi, yoksa çantası boş mu dönecek?

YENİ HÜKÜMET YARIN MI?

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Macron'un pazartesi günü yeni bir başbakan ve hükümet atayacağını söyledi.