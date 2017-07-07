Antalya'da korkutan yangın ! Evler boşaltıldı
Antalya'da korkutan yangın ! Evler boşaltıldı
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı !
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı !
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem ! Hizmete giriyor...
Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem ! Hizmete giriyor...
İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay
İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay
Film sahnesi değil dehşetin ta kendisi ! Koca dağ evleri yuttu
Film sahnesi değil dehşetin ta kendisi ! Koca dağ evleri yuttu
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
''Kalp krizi geçiren'' milletvekilinden haber var
''Kalp krizi geçiren'' milletvekilinden haber var
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 07 Temmuz 2017 15:27

Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD lideri Trump ve Kanada Başbakanı Trudeau bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi'nde bir araya geldi
A+ A-

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Zirvesi başladı, liderler birbirleriyle görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir süre sohbet etti. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta, Trump ve Trudeau'nun Erdoğan'ı dinlediği görülüyor.

Zirvenin aile fotoğrafı da çekildi. Gelen ilk karede en çok göze çarpan ayrıntı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Şi Jinping'in arasında durması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hayli kenarda kalmış görünüyor. Trump, objektife bakmak yerine kendisine doğru dönen Endoneazya Başbakanı Joko Widodo ile yüz yüze. Bu görüntü, sonraki karelerde düzeltildi.

recep tayyip erdoğan , donald trump