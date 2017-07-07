Erdoğan'dan Merkel ile kritik görüşme

G20 zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Erdoğan, Hamburg'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.



İki liderin Hamburg'daki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Erdoğan uçakta giderken, Merkel ile görüşmesinde ''Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile Alman Başbakanlığı'nın önüne park edilen otomobilin üzerindeki pankartta, kendisine ve Putin'le Suudi Kralı'na suikast çağrısı yapılması'' ile ilgili olayı gündeme getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesi konusunun da görüşmede ele alındığı ifade ediliyor.

Suriye'deki son gelişmeler, Katar krizi ve sığınmacılar gibi konular da masadaki diğer konulardı.Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.