Erdoğan'la görüşen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Rol model milli takım oyuncularının” Erdoğan ile buluşmasının “soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olduğunu belirtti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcularla buluşmasını eleştirmiş, Alman milli futbolcularının seçim kampanyası için istismar edildiğini iddia etmişti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'a yanıt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den geldi.

Görüşmenin olağan bir durum olduğunu söyleyen Demirören Alman Federasyonu'nu siyasete bulaşmakla suçladı.

Erdoğan'dan Londra'da sürpriz buluşma