Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava

DW Türkçe'nin haberine göre, Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın online yayın yapan ABC gazetesine Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirildi.

Yaptığı açıklamalarda Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştiren Kılıç, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hale getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hale getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Türk ve Alman vatandaşı olan 52 yaşındaki Kılıç, 2009-2013 yılları arasında Yeşiller partisinden milletvekili olarak görev yapmıştı. Halen Heidelberg'de avukat olarak çalışan Memet Kılıç, siyasi faaliyetlerini de sürdürüyor. Kılıç'ın siyasi faaliyetleri arasında Baden-Württemberg eyaletinin Göç ve Uyum Çalışma Grubu sözcülüğü bulunuyor.





