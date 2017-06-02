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  4. 02 Haziran 2017 23:40

Eski Cumhurbaşkanı'nın mezarından başkaları çıktı !

Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin mezarından başkalarının kemikleri çıktı.

Eski Cumhurbaşkanı'nın mezarından başkaları çıktı !
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Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin de hayatını kaybettiği uçak kazası soruşturmasında, Kaczynski'nin tabutunda kazada ölen diğer kişilerin cesetlerinden parçaların karıştığı ortaya çıktı.

2010 yılında uçak kazasında ölen Kaczynski'nin tabutunda, kazada ölen iki kişinin kalıntılarına rastlandı. Soruşturmada, 11 kişinin mezarında farklı kişilerin kalıntıları tespit edildi.

96 kişi hayatını kaybetmişti

Kaczynski'nin yanı sıra dönemin Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrej Kremer, Genelkurmay Başkanı Franciszek Gagor ve birçok üst düzey yetkiliyi taşıyan uçak, Rusya'nın Smolensk kenti yakınlarında düşmüştü. 96 kişinin öldüğü kazanın ardından Moskova, ölenlerin cenazelerini Polonya'ya iki hafta sonra tabutlarda göndermiş, uçağın enkazını teslim etmemişti.

Tabutlar açıldı

Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski'nin iktidardaki Hukuk ve Adalet partisi, oluşturduğu baskı sonucunda tabutların açılması kararı aldırdı. 24 cenaze incelenirken, 11 kişinin tabutunda başka yolcuların kalıntıları tespit edildi.

Sputnik

polonya , kemik , tabut , cumhurbaşkanı