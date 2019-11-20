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  4. 20 Kasım 2019 11:54

Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

Almanya'da 1984-1994 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker’in 59 yaşındaki oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaecker, bıçaklanarak öldürüldü.

Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü
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Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi. Açıklamada saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Polis de ölen kişinin eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker’in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu doğruladı.

AA

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cumhurbaşkanı , almanya
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