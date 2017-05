Eurovision 2017'yi hangi ülke kazandı ?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla Portekiz’i temsil eden Salvador Sobral birinci oldu.

Uluslararası Fuar Merkezi’nde "Farklılığı kutlama" sloganı ile yapılan yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcisi mücadele verdi. Sobral, “Amar Pelos Dois” isimli şarkısıyla 758 puan alarak birinciliği kazandı.

Bulgaristan’ın temsilcisi Kristian Kostov “Beautiful Mess” isimli şarkısıyla 615 puan alarak ikinciliği, Moldova’nın temsilcisi Sunstroke Project ise “Hey Mamma” şarkısıyla 374 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada “Skeletons” isimli şarkısıyla Azerbaycan’ı temsil eden Dihaj 120 puanla 14. sırayı aldı.

😍 Salvador Sobral sings Amar Pelos Dois - the WINNING song of the #ESC2017!! #POR🇵🇹 #CelebrateDiversity pic.twitter.com/RVTyRrwyCM