''Evet dersem linç ederler, Hayır dersem hapse girerim''

Financial Times’ta Mehul Srivastava imzasıyla yayımlanan analiz-haber’de iş dünyası ve uzmanların referanduma ilişkin görüşlerine yer veriliyor. İsmi açıklanmayan ünlü bir patron, “Eğer ‘referandumu destekliyorum ama bazı şüphelerim var’ dersem medya bana saldıracak. Eğer referandumu desteklemiyorum dersem hapse gireceğim. En iyisi bir şey söylemeyeyim ve en iyisini umayım” diyor.

İşte Srivastava’nın ‘İş dünyası referandumun sakinlik getirmesini bekliyor’ başlıklı yazısının ilgili bölümü:

McVities ve Godiva'nın sahibi, kardeşler arasındaki rekabete ilişkin 1 Nisan ruhuna gönderme yapan esprili bir reklam yayınlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'li milletvekillerinden biri reklamdaki ‘Şimdi intikam zamanı' ifadesini darbe girişimine gönderme olarak yorumladı.

Şirket reklamla ilgili açıklama yapmaya zorlanırken Yıldız Holding'in hisseleri yüzde 5 düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa referandumunun onaylanması durumunda istikrar vaat ediyor. Fakat geçen Temmuz ayında ilan edilen olağanüstü halin ne zaman sona ereceğini söylemiyor.

Türkiye’de işsizlik 7 yılın zirvesinde ( Grafik: Trading Economics )



‘OHAL DEVAM EDERSE EKONOMİ KÖTÜ GİDER’



Syracuse Universitesi'nden Michael Harris yaptığı açıklamada, “Eğer Erdoğan Olağanüstü Hal'e devam ederse ekonomi düşük performans gösterecektir. Eğer OHAL kalkarsa insanların psikolojisi değişecek. Mal varlıklarına el konmasından korkmaktan vazgeçecekler” diye konuştu. Global Partners'tan Atilla Yeşilada ise, “Eğer sonuç hayır çıkarsa, Türk siyasetinde uzun süreli bir trübülans görüyorum. Bunu erken seçim izleyecektir. AKP bu erken seçimi kazanadabilir kazanamayadabilir.” diyor.

Times'ta çarpıcı Erdoğan analizi

‘HÜKÜMET BUNU DAHA ÖNCE DE BAŞARDI’



İsminin açıklanmasını istemeyen bir tekstil patronu, “İşsizlik ve enflasyon doğru politikalarla zamanla eski seviyesine çekilebilir. Hükümet bunu daha önce de başardı. Fakat önemli olan şu anda buna odaklanıp odaklanmadıları” diye konuştu. Teneo Intelligence'dan Wolfango Piccoli önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonomik reform yapılabileceğine ihtimal vermiyor.

Öngörülebilen gelecekte Türkiye ekonomisi negatif performans göstermeye devam edecek” ifadesini kullandı. 10 binden fazla işçi çalıştıran bir aile şirketinin patrolu ise, “Eğer referandumu destekliyorum ama bazı şüphelerim varsa medya bana saldıracak. Eğer referandumu desteklemiyorum dersem hapse gireceğim. En iyisi bir şey söylemeyeyim ve en iyisini umayım” diyerek durumu özetliyor.