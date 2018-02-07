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  4. 07 Şubat 2018 23:41

Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'de yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle Eyfel Kulesi kapatıldı.

Eyfel Kulesi kapatıldı
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Fransa’nın başkenti Paris’de yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle Eyfel Kulesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Paris’de son 30 yılın rekor kar yağışı gerçekleşti. Bazı bölgelerde 20 santimetreyi bulan kar, Eyfel Kulesi’nin ziyarete kapatılmasına sebep oldu. Kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç Paris’in çevre yolunda mahsur kalırken, birçok uçuş iptal edildi.

Evsizlere soğuktan korunmaları için 46 barınak açıldığı ve yüzlerce evsizin tren istasyonları ile havaalanlarına sığındığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken 25 bölgede kar ve soğuk nedeniyle turuncu alarm verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hayat akışının ağırlaşmasına rağmen turistler karlı bir Paris’e denk gelmekten memnun görünüyor.

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