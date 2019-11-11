Felaket uyarısı: Evler sular altında kalacak

Geçen yıl İngiltere'de kurulan ve dünya çapında örgütlenen Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion), dünyanın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

Grup pazar günü, iklim değişikliği sebebiyle yükselen deniz seviyelerini protesto etmek için Thames Nehri'nde batan bir evi sahneledi.

Yokoluş İsyanı grubu yaptığı açıklamada, pazar günü erken saatlerde Londra'nın ünlü köprüsü Tower Bridge'in tam önünde batmış olarak gözüken ev için "Hükümete iklim eylemsizliği konusunda bir imdat çağrısı girişimi" ifadelerini kullandı.

Aktivistler, “Evlerimiz, iş yerlerimiz ve ailelerimiz çok büyük risk altında” diyerek İngiltere'nin kuzeyinde devam etmekte olan sel felaketinin bunu büsbütün gösterdiğini belirtti.

Grup ayrıca, “İnsanlar, dünya çapında ve İngiltere'de yaşamını yitirirken bizler bunu gerçek zamanlı olarak izliyoruz. Biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma ve sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için eylemde bulunulmadığı sürece bu trajediler daha da kötüleşmeye başlayacak" açıklamasında bulundu.

Aktivistler, küresel deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar 1 ile 5 metre arasında yükselebileceğine dair bilimsel tahminlere de dikkat çekti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2018 yılında küresel deniz seviyelerinin 1993 yılındaki seviyesinden 81 mm daha yüksek olduğunu bildirdi. 2018 yılı, deniz seviyesinin sürekli artış gösterdiği 7. yıl olarak kaydedildi.

Evi inşa eden Katey Burak ve Rob Higgs yaptıkları açıklamada, "İklim değişikliğinin her birimizi etkilediğine dikkat çekerek yaklaşmakta olan insan yapımı felaketin ciddiyetine ilişkin farkındalığı artırmak istiyoruz" dedi.

Yokoluş İsyanı protestocuları, ekim ayında iki haftalık bir sivil itaatsizlik mücadelesi de dahil olmak üzere İngiltere'nin başkentinde birçok gösteri yapmıştı.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan iklim eylemlerinde İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda'de çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.