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  4. 08 Mayıs 2020 15:56

Flaş iddia! Almanya Başbakanı Merkel Hacklendi mi?

Alman Der Spiegel dergisinde çıkan haberlere göre Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU, 2015 yılında yaptıkları siber saldırı ile Alman Başbakanı Merkel'in yazışmalarını ele geçirdi.

Flaş iddia! Almanya Başbakanı Merkel Hacklendi mi?
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Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde bilgisayar korsanlarının Merkel‘in makamındaki iki e-posta kutusunu hedef aldıkları belirtildi.

Reuters’ın Der Spiegel’den aktardığına göre e-posta kutularında 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmalar bulunuyordu ve bilgisayar korsanları her iki e-posta kutusundaki bilgileri de başka bir bilgisayara aktarmayı başardı.

Alman hükümet sözcüsü ve Rusya’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

BİR KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ

Almanya parlamentosunun alt kanadı Bundestag, bilgisayar ağına Mayıs 2015’te zorla girilmiş olduğunu ve saldırıların muhtemelen o yılın başından beri devam ettiğini saptamıştı. Ancak hangi bilgilerin çalınmış olduğu tespit edilemedi.

Sueddeutsche Zeitung gazetesinin bu hafta yayınladığı başka bir habere göre, Alman savcılar 2015 yılındaki siber saldırıyla ilişkili olarak bir kişi hakkında tutuklama emri çıkardı. Savcılık haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

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rusya , almanya , merkel
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