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  4. 07 Ağustos 2018 14:24

Frankfurt havalimanında alarm ! Tahliye edildi

Almanya'nın Frankfurt havalimanında uçaklara yolcu alımı durduruldu.

Frankfurt havalimanında alarm ! Tahliye edildi
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Almanya'da şüphe üzerine Frankfurt havalimanının bir bölümünün boşaltılacağı bildirildi.

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada bir sebep belirtilmezken Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik kontrolünden sonra güvenli alana geçerek kaybolduğunu söyledi.

AA

frankfurt havalimanı , almanya
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