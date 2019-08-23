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  4. 23 Ağustos 2019 13:03

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye için skandal sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'le ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye için skandal sözler
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan'ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

Macron, “Elysee Sarayı'nda Ayrıca Doğu Akdeniz'deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye'nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz” dedi.

“Fransa, Türkiye’nin Kıbrıs’taki ihlallerini tolere etmeyecek” diyen Macron ayrıca “Zayıflık göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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