SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 276'YE YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 22 Mayıs 2020 19:22

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan flaş iddia: Renault tamamen kapanabilir

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken Renault'un tamamen kapanabileceğini iddia etti.

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan flaş iddia: Renault tamamen kapanabilir
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Le Maire, Europe 1 radyosunda Renault hakkında açıklamalarda bulundu.

Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ifade eden Le Maire, markanın tamamen kapanabileceğini belirtti.

Le Maire, acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Renault'un bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar avro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunu henüz onaylamadığını belirtti.

 
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 nedeniyle nisanda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fransa , Renault , fransa ekonomi bakanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM