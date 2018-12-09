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  4. 09 Aralık 2018 16:30

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan ''sarı yelek'' itirafı

Fransa Ekonomi Bakanı, sarı yeleklilerin protestolarının ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini açıkladı.

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan ''sarı yelek'' itirafı
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 'sarı yelekliler' tarafından yapılan protestoların ekonomiyi çok ciddi şekilde yavaşlattığını ve zarar verdiğini söyledi.

Zarar gören mağaza ve işletmeleri incelemek için olay mahaline geldiği sırada Reuters'a açıklama yapan Bruno Le Maire, protestolar nedeniyle yıl sonunda ekonomideki büyüme oranının kesinlikle yavaşlayacağını bekliyoruz dedi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu

fransa , ekonomi , sarı yelekliler
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