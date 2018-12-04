Fransa hükümeti geri adım attı ! Zam askıya alındı

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesine karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım geldi. Macron, akaryakıta ek vergi zammını askıya aldığını açıkladı.

SARI YELEKLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşıdaha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

EYLEMCİLER, VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

MACRON'DAN GERİ ADIM GELDİ

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesine karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım geldi.

AKARYAKITA EK VERGİ ZAMMI ASKIYA ALINDI

Dış basının son dakika koduyla duyurduğu haberlerde, Macron, akaryakıta ek vergi zammını askıya aldığını açıkladı.

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