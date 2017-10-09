CANLI MAÇ FİNLANDİYA - TÜRKİYE / MAÇ HIZLI BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 09 Ekim 2017 18:39

Fransa kararını verdi ! Tanımayacak...

Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi halinde Fransa, Katalonya'yı tanımayacaklarını açıkladı.

Fransa kararını verdi ! Tanımayacak...
A+ A-

Katalonya'nın olası bağımsızlık ihtimali hakkında konuşan Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Loiseau, "Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa, bu tek taraflı olacak ve tanınmayacak" dedi.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu bağımsızlığın tanınmayacağını bildirdi. CNews televizyon kanalında soruları yanıtlayan Loiseau, "Eğer bir  bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak."  diye konuştu.

Taraflara diyalog kurma çağrısı yapan Loiseau, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun Katalonya'nın AB'den çıkması olacağını kaydetti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim'deki referandumun  ardından İspanyaBaşbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya'nın  anayasal birliğini desteklediklerini bildirmişti.

Fransa'nın "Kuzey Katalonya" olarak bilinen Pyrenees-Orientales  bölgesinde İspanya'nın Katalonya bölgesindeki insanlarla yakın bağları bulunan  yaklaşık 470 bin kişi yaşıyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı  Carles Puigdemont'un bağımsızlık referandumu sonuçlarını yarın meclise sunması  bekleniyor.

Yerel parlamentosunda çıkardığı ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal  edilen "referandum yasası" gereği referandum sonuçlarının parlamentoya  iletilmesinden 48 saat sonra bağımsızlık ilan etmeyi planlayan yerel hükümet, 9  Ekim'deki parlamentoyu toplama kararının Anayasa Mahkemesince askıya alınmasının  ardından bu kez 10 Ekim Salı günü toplanma kararı vermişti.

AA

fransa , ispanya , katalonya , bağımsızlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM