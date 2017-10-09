Fransa kararını verdi ! Tanımayacak...

Katalonya'nın olası bağımsızlık ihtimali hakkında konuşan Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Loiseau, "Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa, bu tek taraflı olacak ve tanınmayacak" dedi.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu bağımsızlığın tanınmayacağını bildirdi. CNews televizyon kanalında soruları yanıtlayan Loiseau, "Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak." diye konuştu.

Taraflara diyalog kurma çağrısı yapan Loiseau, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun Katalonya'nın AB'den çıkması olacağını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim'deki referandumun ardından İspanyaBaşbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya'nın anayasal birliğini desteklediklerini bildirmişti.

Fransa'nın "Kuzey Katalonya" olarak bilinen Pyrenees-Orientales bölgesinde İspanya'nın Katalonya bölgesindeki insanlarla yakın bağları bulunan yaklaşık 470 bin kişi yaşıyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık referandumu sonuçlarını yarın meclise sunması bekleniyor.

Yerel parlamentosunda çıkardığı ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "referandum yasası" gereği referandum sonuçlarının parlamentoya iletilmesinden 48 saat sonra bağımsızlık ilan etmeyi planlayan yerel hükümet, 9 Ekim'deki parlamentoyu toplama kararının Anayasa Mahkemesince askıya alınmasının ardından bu kez 10 Ekim Salı günü toplanma kararı vermişti.