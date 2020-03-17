Fransa Maliye Bakanı: ''Gerekirse kamulaştırabiliriz''

Corona virüsü salgını küresel ekonomiyi sarsarken, hükümetlerden olağanüstü adımlar da geliyor.

İspanya’nın tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyük Fransız şirketleri korumak için gerekirse kamulaştırma dahil tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, yeniden sermayelendirme ya da hisse alma yoluyla da büyük Fransız şirketlere destek verilebileceğini söyleyen Le Maire, gerekirse kamulaştırma bile yapabileceklerini dile getirdi.

Piyasaların ateşi söndürülemiyorİSPANYA HASTANELERİ KAMULAŞTIRDI

İspanya’da hükümet, dün tüm özel hastaneleri ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarını kamulaştırma kararı almıştı.

Corona virüsü vakasının Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok görüldüğü ülke olan ve olağanüstü hal ilan edilen İspanya’nın Sağlık Bakanı Salvador Illa, dördüncü sınıftaki tıp öğrencilerinden de hizmete katılmalarını talep ettiklerini duyurmuştu.

Tıbbi malzeme ve ekipman üreten şirketlerden de İspanyol hükümetiyle temas halinde üretim yapmaları istendi.