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  4. 06 Mayıs 2017 15:33

Fransa seçimlerinde siber saldırı şoku

Fransa'da yarın yapılacak seçimde merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un kampanya ekibi, birçok dosyalarının siber saldırıyla çalındığını açıkladı.

Fransa seçimlerinde siber saldırı şoku
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Fransa’da aşırı sağın adayı Marine Le Pen’e karşı yarışacak olan merkez sağcı Emmanuel Macron’a siber saldırı şoku…

Macron’un seçim kampanyasına dair belgeler isimsiz bir kullanıcı tarafından internet ortamında paylaşıldı. Kampanya ekibi gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette yayımlandığını öne sürdü.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı nedeniyle Macron konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayamıyor.

 Öte yandan seçim komisyonu olaya dahil olarak Fransız basınına belgeler hakkında yayın yasağı getirdi.

Yasağa gerekçe olarak belgelerin yarın yapılacak başkanlık seçimi üzerinde etki oluşturma ihtimali gösteriliyor ve bunun da haksız rekabete yol açacağı ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Macron’un ekibi olayı geçen yılki ABD seçimlerinde Demokrat Parti’nin e-postalarının siber saldırıyla çalınıp kamuoyuna sızdırılmasına benzetti.

Macron’un kampanyası ilk kez siber saldırıya uğramıyor.

Şubat ve Nisan aylarında da benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Kampanya ekibi bu saldırılarla ilgili, Rusya ve Ukrayna’da bulunan internet korsanlarını suçlamıştı.

Rusya ise saldırı iddialarını reddetmişti.

Fransa’da 23 Nisan’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu, kendisini merkezde konumlandıran ‘En Marche’ (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci tamamlamıştı.

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