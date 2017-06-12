Fransa’da alarm: Louvre Müzesi tahliye edildi

İngiliz The Sun gazetesi Kathy Skipper isimli kişinin attığı tweeti paylaştı. Fotoğrafta, müzenin cam piramit girişinin önünde yüzlerce kişinin bulunduğu görülüyor.

Skipper Twitter’da “Louvre’dan az önce tahliye edildik. Sanıyorum bu sadece Paris deneyiminin bir parçası” yazarken başka bir Twitter kullanıcısı ise, “Şu an Louvre Müzesi’nin içindeyim ve güvenlik protokolü gereği ziyaretçilerin tahliye edilmesin istendiği bir alarm çaldığını duyuyorum. Neler oluyor?” notunu düştü.

Tahliyenin nedeni henüz netlik kazanmadı.