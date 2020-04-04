  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 04 Nisan 2020 15:18

Fransa'da bıçaklı saldırı dehşeti: 2 ölü, 7 yaralı

Fransa’nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Fransa'da bıçaklı saldırı dehşeti: 2 ölü, 7 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı Fransa'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fransa , bıçaklı saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM