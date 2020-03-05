Fransa'da korona virüsünden 6'ncı ölüm!

Fransa, İtalya ve Almanya ile birlikte Avrupa’da korona virüsünün en çok görüldüğü ülke oldu. İlk olarak Bordeaux ve Paris’te görülen salgın, ülkenin bütün bölgelerine yayılmış durumda. Saptanan 377 vakanın 92’si son bir günde yaşandı. Çarşamba ve Perşembe günleri arasında görülen bu artış, salgının Fransa’da tespit edilmesinden beri bir gün içerisinde görülen en büyük artış oldu. Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, salgının Fransa’da üçüncü aşamaya (salgının son aşaması) geçişinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Olivier Véran, Çarşamba günü Elysée Sarayı’nda yapılan toplantının ardından salgının henüz ikinci aşamada olduğunu ve üçüncü aşamaya geçmemesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etmişti.