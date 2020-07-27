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  4. 27 Temmuz 2020 22:19

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte koronavirüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 514 artışla 212 bin 616'ya ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 209'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 398'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 655 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 82 oldu.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 110 gündür düşerken, haftada yaklaşık 500 bin test yapılıyor.

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fransa , korona , halk sağlığı
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