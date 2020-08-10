Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 340'a yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 785 artışla 225 bin 423'e yükseldi.

Son 3 günde hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 340'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 396'sı yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 45 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 83 bin 47 oldu.

Ülkede salgın hızla yayılmaya devam ederken, 1-7 Ağustos'ta 589 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.



Paris'te maske zorunluluğu

Başkent Paris'te bugün itibarıyla park, bahçelerde, Seine Nehri çevresinde ve kalabalığın oluştuğu bazı sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayanlara 135 avro ceza veriliyor.