Fransa'da Macron ile Le Pen ikinci turda

Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sandık çıkış anketlerine göre liberal aday Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen, ikinci tura kalmayı başardı. Sonucun ardından birçok Fransız siyasetçi, Le Pen’in 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçilmemesi için Macron’a destek açıklamaları yaptı. Le Pen ise “Tarihi bir sonuç. Ben halkın adayıyım” dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron (39) ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen (48) ilk turda ilk ilki sırayı alarak ikinci tura kaldı. Olağanüstü hal nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerin alındığı seçimin ilk tur oylaması, TSİ 21.00’de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 23.8’sini alarak 11 adayın yarıştığı seçimden birinci çıktı. Le Pen ise yüzde 21. 7’lik oy oranıyla ikinci oldu. Merkez sağın adayı Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon yüzde 19.8, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19.2 oy aldı. Macron ve Le Pen, 7 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar. Fransa’nın tarihinde ilk kez merkez sağ ve merkez solun adayları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamadı. Seçimler, ayrıca İngiltere’nin AB’den çıkma kararı (Brexit) ve Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa’da ve dünyada siyasi belirsizliğin artmasından dolayı büyük önem taşıdı. Macron’ın, aşırı sağcı Le Pen karşısında birinci gelmesi Avrupa Birliği’ne rahat nefes aldırdı.

‘TARİHİ SONUÇ’

İkinci turda Le Pen’e karşı zafer elde etmesi beklenen 39 yaşındaki Macron, seçilmesi halinde Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Macron, “Başlattığımız siyasi hareketle bir yıl içinde Fransa’da siyasetin çehresini değiştirdik. Bana oy veren milyonlara teşekkür ediyorum. Fransa’nın birlik olma vakti geldi. Yurtseverler dahil herkesin cumhurbaşkanı olmak istiyorum” dedi. Fransız siyasetçiler, ikinci turda Le Pen’in cumhurbaşkanı seçilmemesi için Macron’a oy verilmesi çağrısında bulundular. Merkez sağın yenilen adayı Fillon, oyların sadece yüzde 7’sini alan, iktidardaki Sosyalist Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, Başbakan Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Macron’a destek açıklaması yapan siyasetçilerden. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Macron’un ilk tur zaferiyle ilgili olarak “Eminim bir sonraki Fransa Cumhurbaşkanı o olacak. Avrupa için harika” yorumunu yaptı. Marine Le Pen ise sandıktan çıkan ilk sonuçları “tarihi” olarak nitelendirerek “Fransa’nın varlığı tehlikede. Bu seçim vahşi küreselleşme üzerineydi. Fransız halkını kibirli elitlerden kurtarmanın zamanı geldi. Gerçek değişimi seçme şansınız var. Ben halkın adayıyım” dedi. Melenchon ise “Büyük şehirlerden henüz sonuç gelmedi. Resmi açıklamayı bekliyorum” dedi.

KISA ZAMANDA FAVORİ OLDU

Annesi ve babası doktor olan ve ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrinde doğan Emmanuel Macron, Paris’te gördüğü öğrenimin ardından maliye müfettişi oldu. 2007’de 15 yaşındayken öğrenciyken okulda tanıştığı, kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Trogneux isimli tiyatro öğretmeniyle evlendi. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen Macron, aşkından vazgeçmedi. Brigitte Trogneux’ın önceki evliliğinden üç çocuğu, yedi torunu var. Macron ile evliliğinde ise çocuk sahibi olmama kararı aldılar. Sosyalist Parti’ye 2006’da katılan Macron, 2014-2016 yılları arasında Ekonomi Bakanı idi. 2016 Nisan ayında “ne sağda ne solda bir hareket” dediği “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’ni kurdu. Yürüyüş Hareketi kısa zamanda büyük ilgi gördü. Ekonomi politikalarında kendisini “liberal”, sosyal konularda “solcu” olarak tanımlayan Macron, seçim döneminde genç ve tecrübesiz olmakla suçlanmıştı. Genel olarak Türkiye karşıtlığı yok.

EŞİ 24 YAŞ BÜYÜK

Yürüyüş hareketinin lideri Emmanuel Macron (39), seçim sonuçlarını 24 yaş büyük eşiyle sahneye çıkarak kutladı. Gazeteciler ve destekçileri genç siyasetçinin etrafını sardı.

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI

Marine Le Pen, Ulusal Cephe Partisi’nin kurucusu ve ilk lideri Jean-Marie Le Pen’in kızı. Avukat. 2011’de partinin liderliğine seçilerek babasının yerini aldı. 2012 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü oldu. Radikal İslamcıların gittiği camilerin kapatılması, AB ile yeni müzakerelerin yapılması seçim vaatleri arasında idi. Le Pen, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı.

LE PEN'İN İKİNCİ TURA KALMASI PROTESTO EDİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Meydanı'nda, aşırı sağcı Marine Le Pen'in ikinci tura kalması protesto edildi.

Fransız polisi, Bastille Meydanı'nda barikatı zorlayan protestoculara karşı gaz bombası ve cop kullanarak eylemcileri dağıttı.

Olaylarda bir kadın eylemcinin yaralandığı iddia edildi.

İKİNCİ TUR ANKETİNDE MACRON, AÇIK ARA ÖNDE

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu oylamasının sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, yapılan bir başka ankete göre, ikinci turda seçmenlerin yüzde 62'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olabilir.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun Ipsos-Sopra Steria şirketine yaptırdığı ankete göre, iki adayın yarışacağı ikinci turda Macron, oyların yüzde 62'sini alabilecek.

Sandık çıkış anketlerinin belli olmasının ardından Fransız nüfusuna göre belirlenmiş farklı gruplardan 2 bin 24 kişinin katıldığı ankette, Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen yüzde 38 oy alabiliyor.

OY VERMEYE NUSRET’LE ÇAĞIRDILAR

Fransa İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresinden dün yaptığı paylaşımda vatandaşlara oy vermeleri çağrısı yaparken, Türk et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin ünlü ‘tuz atma’ hareketini yaptığı fotoğrafı kullandı. Bakanlık, tweette “İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00’a veya 20.00’ye kadar vaktiniz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Fransa’nın yeniden aday olmayan Cumhurbaşkanı François Hollande de halka oy verme çağrısında bulunarak ‘demokrasinin her şeyden güçlü olduğunu gösterin’ dedi.