Fransa'da Noel pazarına silahlı saldırı !

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis kaynakları, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırganın kaçtığı öğrenildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, "ciddi bir güvenlik hadisesi" yaşandığnı belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

Fransız BFM TV kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Silah sesleri vardı ve insanlar etrafa koşmaya başladı" dedi. Saldırının terör bağlantılı olup olmadı henüz bilinmiyor. Strasbourg Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapıyor.