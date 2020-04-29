Fransa'da OHAL 23 Temmuz'a uzatılması masada!

Fransa’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı izleyeceği yol haritası hakkında bilgi veren Başbakan Edouard Philippe, durumun kötüye gitmesi halinde 11 Mayıs’ta bitmesi beklenen karantinanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Olağanüstü halin 23 Temmuz’a kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin masada olduğunu belirtti.

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, önümüzdeki günlerde izlenecek yol haritası belli oldu.

Başbakan Edouard Philippe, vaka sayılarının kötüye gitmesi halinde 11 Mayıs’ta bitmesi beklenen karantinanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Philippe, karantinanın ayda en az 62 bin kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Yine de çok uzun süre bunun devam edemeyeceğini belirten Philippe, “Virüsle birlikte yaşamayı ve kendimizi korumayı öğrenmek zorundayız” dedi.