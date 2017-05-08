Fransa'da seçimi kaybeden Le Pen dans pistine koştu

Rakibi Emmanuel Macron’un yüde 60’lık oy oranıyla elde ettiği zaferi tebrik eden Le Pen, Joan Jett & the Blackhearts’ın meşhur şarkısıyla dans pistinde hünerlerini sergiledi.

Le Pen kaybettiği seçimin ardından yaptığı konuşmada, sonucun Ulusal Cephe için bir zafer olduğunu söyleyerek, kendisine oy veren 11 milyon seçmene teşekkür etti.

Ulusal Cephe (FN) lideri Le Pen, önümüzdeki ayki genel seçimler öncesi parti içinde büyük bir “dönüşüme” gideceklerini de açıkladı.

Başta partinin adı olmak üzere önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan Le Pen, “Tüm vatanseverleri bize katılmaya davet ediyoruz… Önümüzdeki dönemde Fransa’nın size her zamankinden fazla ihtiyacı olacak” dedi.

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