Fransa'da şiddetli patlama !

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan fırında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti nedeniyle terör korkusu yaşandı. Gaz kaçağından meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Polis, bölgeye gidilmemesi uyarısında bulunurken gaz kaçağının sürdüğü ve bu nedenle ikinci bir patlama riskinin bulunduğu bildirildi.



Fransa polisi, başkent Paris’te bir patlama olduğunu ve ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığını söyledi. Yerel medyada, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği bildirildi. Fakat patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PATLAMA TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, Paris’te meydana gelen patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı. Morin, ikinci bir patlama tehlikesinin halen sürdüğünü ve şiddetli patlama nedeniyle 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlamayla ilgili son bilgiler şöyle:

“Bir ekmek fırınında patlama gerçekleşti. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı belirtiliyor. Terör saldırısı korkusu yaşandı. Daha sonra bunun bir ekmek fırınında meydana gelmesi nedeniyle kaza kaynaklı olduğu belirtiliyor. İtfaiye görevlileri olay yerinde müdahalelerde bulunuyor.

İlk gelen bilgilere göre 15 yaralı olduğu bildirildi. Halen gaz kaçağı tehlikesi devam ediyor. Patlamanın yenilenebileceği korkusu var. Patlamanın şiddetiyle cadde üzerindeki otomobil ve evlerde büyük hasar var. Binanın alt kısmı yıkılmış durumda.

Valilik, polis yetkilileri halkı bölgeye gitmemeleri konusunda uyarıyor. Olay yeri güvenlik çemberi altına alınmış durumda.”