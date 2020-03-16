Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Fransa’da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris’te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.





Fransa’da ayrıca 3. ulusal alarma geçilmesi üzerine market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı. Okulların da kapatılması ile evlerine kapanan Fransızlar, evde stok yapmak için marketlere hücum edip rafları boşalttı.