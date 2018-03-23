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  4. 23 Mart 2018 14:43

Fransa'da süpermarkete DEAŞ saldırısı ! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında, bir süpermarkette yaşanan rehine krizinde 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Fransa'da süpermarkete DEAŞ saldırısı ! Ölü ve yaralılar var
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Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor. DAEŞ'li teröristin 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtildi.

Süpermarkette rehine kalmadığı ancak saldırganın hala içeride olduğu ifade ediliyor. Operasyonu terörle mücadele timleri yönetiyor.    

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Trebes kentine hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe polislere silahlı saldırı ve rehine olayının terör saldırısına benzediğini söyledi. 

Trebes Belediye Başkanı, saldırganın "Allah-ü Ekber, hepinizi öldüreceğim" şeklinde slogan attığını iddia etti. 

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişi Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı belirtmişti.   

DAEŞ'li olduğu iddia edilen silahlı saldırganın süpermarkettekileri rehin almadan önce Carcassonne'de yol kenarındaki polislere ateş ettiği iddia edildi.

Silahlı saldırıda bir polisin omzundan yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ileri sürüldü. 



fransa , deaş , rehine , süpermarket
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