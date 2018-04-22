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  4. 22 Nisan 2018 12:50

Fransa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı

Fransa'da yılda 3 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Mont-Saint-Michel adası, terör saldırısı şüphesiyle tahliye edildi.

Fransa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
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Fransa'nın sembollerinden, yılda 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Mont-Saint-Michel adasının, terör saldırısı şüphesiyle tamamen boşaltıldığı açıklandı.

Ülkenin kuzeyinde bulunan turistik Mont-Saint-Michel adasında jandarmanın, helikopter destekli tahliye operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bölgenin bağlı olduğu Manche Bölgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişinin tesbit edildiğini ve güvenlik görevlilerini tehdit eden bu kişiyi bulmak için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Mont Saint-Michel Belediye Başkanı Yves Galton, tekneye binen kişinin "Polisleri öldüreceğim" şeklinde bağırdığını kaydederek, saldırı şüphesi üzerine tüm adada arama yapılması amacıyla tahliye kararı alındığını belirtti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, ada içinde bulunan turistler ve halkın tahliye edildiği ve tüm binaların taramadan geçirildiği kaydedildi.

Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor.

Mont-Saint-Michel, bir manastıra ev sahipliği yapması nedeniyle önemli dini bir merkez olmasının dışında 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine dahil edilmişti.

AA

fransa , tarihi ada
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