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  1. 01 Mayıs 2017 17:30

Fransa'daki anketlerde Macron hala önde

Fransa'da son ankete göre, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda seçmenlerin yüzde 61'i Macron'u destekliyor.

Fransa'daki anketlerde Macron hala önde
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Fransa'da ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine yönelik kamuoyu anketine göre Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, seçmenlerin yüzde 61'inin desteğini alıyor.

OpinonWay-ORPI şirketinin 28-30 Nisan'da, seçmen kütüğüne kayıtlı bin 488 kişiyle yaptığı ankette, Macron önde görünmeye devam ediyor.

Ankete göre, seçmenlerin yüzde 61'i Macron'a oy vereceğini belirtirken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i destekleyenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ancak seçmenlerin yüzde 54'üne göre, geçen hafta oy oranını en fazla yükselten aday Le Pen oldu.

Ayrıca, araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 74'ü, cumhurbaşkanı seçimlerin birinci ile ikinci turu arasındaki seçim kampanyasının kalitesiz olduğu ifade etti. 

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

AA

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