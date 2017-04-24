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  1. 24 Nisan 2017 07:38

Fransa'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı

Fransa'da dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birçok zarftan Erdoğan ismi çıktı.

Fransa'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı
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13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal durumunun devam ettiği ülke Fransa bugün seçimlere gitti. Seçimlerde güveliği sağlaması için yaklaşık 50 bin polis ve 7 bin asker görevde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB karşıtı adaylarla, AB yanlısı adayların yarışı söz konusu. AB karşıtı bir adayın kazanması halinde topluluğun var oluşu da tehlikeye girebilir.

FRANSA'DA ERDOĞAN RÜZGARI

Oy kullanma işlemlerinin ardından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar ise seçimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damga vurduğunu ortaya çıkardı. Bir çok gurbetçi vatandaşımızın pusulalara Erdoğan ismini yazdıkları gözlendi. Bazı vatandaşlar zarflara '' Reisten başka oy verecek adam yok. Uzun adam şu Avrupa'ya bir el atsan'' şeklinde notlar bıraktı.

Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktıHollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı

 

Fransa'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktıFransa'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı

 

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