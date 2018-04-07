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  4. 07 Nisan 2018 15:01

Fransa'dan AA'ya tepki: ''Yerini belli ettiniz''

Fransa, Suriye'deki Fransız askerlerinin yerini haberleştiren Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

Fransa'dan AA'ya tepki: ''Yerini belli ettiniz''
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Suriye'deki Fransız askerlerinin yerini haberleştiren Anadolu Ajansı'na Paris'ten tepki... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand, haber için "Kabul edilemez" dedi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) 30 Mart 2018’de Fransız ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG’nin etkin olduğu bölgede beş askeri üste varlık gösterdiğine dair grafikli haberi, Paris’te tepki yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand “Aynı düşmana (IŞİD) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez’‘ dedi.

Sputnik’e konuşan General Trinquand, şu değerlendirmeyi yaptı: ”Kürtlerin diğerlerinden daha önce IŞİD’e karşı mücadele etmeye başladıklarını hatırlatalım, Türkiye ise bu mücadeleye oldukça geç katıldı” vurgusu yapan General Trinquand, şunları söyledi:

”Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni operasyonların öngörülmüyor olmasına rağmen Kürtlere destek vereceğini net şekilde açıkladı” diye devam eden Fransız askeri analist ”Her ne olursa olsun, bölgeye özel kuvvetlerin yayılması planlanıyor, söz konusu birliklerin yeri ve eylemleriyse hiçbir zaman açığa çıkarılmıyor.’‘

AA, Temmuz 2017’de de ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin ayrıntıları haberleştirince Washington ile de benzer bir tartışma yaşamıştı. ABD liderliğindeki uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonu AA’ya, ‘düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı’ tepkisini göstermişti.

fransa , suriye , anadolu ajansı , asker
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