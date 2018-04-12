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  4. 12 Nisan 2018 14:24

Fransa'dan flaş Suriye açıklaması: Kanıtlarımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kimyasal silahların Suriye hükümeti tarafından kullanıldığına dair ellerinde kanıt olduğu söyledi.

Fransa'dan flaş Suriye açıklaması: Kanıtlarımız var
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız TF1 kanalında canlı yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Suriye'de geçen hafta Esed rejimi tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.

Suriye'de kadın ve çocukların çok kötü şartlarda nefessiz kalarak öldüklerini gördüğünü belirten Macron, "Suriye'de uluslararası hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerekir." dedi. Bölgede istikrarın sağlanması gerektiğine de dikkati çeken Macron, Fransa'nın bölgede gerilimin artmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

"Suriye'de tüm azınlıkların temsil edildiği özgür bir rejim ve bir siyasi geçişin hazırlanması gerektiğini" kaydeden Macron, bölgeye istikrar ve barışın ancak bu şekilde geleceğini belirtti.

Suriye'yi vurup vurmama kararını 'zamanı geldiğinde' vereceklerini dile getiren Macron, Fransa'nın Suriye'ye karşılığı 'kendi seçtiği zamanda vereceğini' ifade etti.

fransa , cumhurbaşkanı , kimyasal silah
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