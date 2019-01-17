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  4. 17 Ocak 2019 23:18

Fransa'dan kritik Münbiç açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Münbiç'te yapılan bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'dan kritik Münbiç açıklaması
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DAEŞ'in bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız." dedi. Macron, "Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Macron, Toulouse kentindeki hava üssünde askerlere hitabı sırasında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin kendilerini DEAŞ'a karşı mücadeleden alıkoymaması gerektiğini belirten Macron, "Fransa 2019'da Levant bölgesinde (Suriye ve Irak) askeri varlığını sürdürecek." dedi.

Macron, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

"Macron, "Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DAEŞ'in bitmediğini gösteriyor." dedi.

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