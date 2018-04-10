Fransa'dan uyarı geldi: ''Saldıracağız''

Fransa'dan gelen Duma saldırısıyla ilgili son dakika açıklamasına göre, Fransa, kimyasal silahlar kullanışmışsa Suriye hükümetine karşılık verecekleri konusunda Şam rejimini uyardı.

Uluslararası haber ajanslarının bildirdiğine göre, Fransa, Duma saldırısı hakkında bugün bir açıklama yaparak, kimyasal silahlar kullanışmışsa Suriye hükümetine karşılık vereceklerini bildirdi.



Fransa'nın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırmayla ilgili 24-48 saat içinde kararını vereceği açıklamasından sonra geldi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.



Fransız Ordusu 7 yıllık iç savaşta Suriye hükümetine saldırmamıştı. Fakat halen ülkede askerleri mevcut.