Fransa'dan yeni türban kararı: ''Laiklik bunu gerektirir''

Fransa’da son günlerde yaşanan türban tartışması büyümeye devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuya açık alanlarda türban takmanın herhangi bir sorun teşkil etmediğini fakat kamusal alanlarda türban takmanın laikliğe aykırı olduğunu dile getirdi.

La Reunion Adası’nda son dönemde artan türban tartışmaları üzerine konuşan Macron, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir” diye belirtti.

“Bu kişilerin cumhuriyetin değerleriyle bağdaşmayan başka siyasi projeleri var” diyen Macron, "Bugün dininden dolayı cumhuriyetin değerlerine bağlı olmadığını ifade eden kadın ve erkekler var. Bunu birçok şekilde görebiliyoruz. Çocuğumu okuldan sonra eve götürüyorum, (kız ve erkeklerin bir arada olduğu) havuza gitmesini istemiyorum, müzik öğrenmesini istemiyorum diyenler var. Bu kişilerin cumhuriyetin değerleriyle bağdaşmayan başka siyasi projeleri var. Bu benim için sorun ve bu mezhepçiliktir" açıklamasında bulundu.

TÜRBAN TARTIŞMASI BU OLAYLA ALEVLENMİŞTİ

Fransa’nın Dijon kentinde türbanlı bir anne, Bourgogne-Franche-Comte bölge konseyine düzenlenen okul gezisine türban takarak çocuğuyla birlikte katılmıştı.

Türban takan anneyi gören aşırı sağcı Ulusal Bütünleşme (RN) partisi Bölge Meclisi Başkanı Julien Odoul tepki göstermiş ve genç annenin toplantıyı izlemeye devam edebilmesi için "cumhuriyet değerlerine aykırı olan türbanını çıkarması gerektiğini" söylemişti. O sırada oturum başkanı, türbanlı annenin salonda bulunmasının yasalara aykırı olmadığını söylemiş ardından RN meclis üyeleri tepki olarak salonu terk etmişti. Yaşanan bu olaylar sırasında korkan 11 yaşındaki çocuk ağlamaya başlamıştı.

Odoul daha sonra kişisel Twitter hesabından, "Cumhuriyet ve laiklik değerlerimiz adına, oturumu yöneten Marie Guite Dufay’den okul gezisine eşlik eden veliden türbanını çıkartmasını istemesini söyledim. Öldürülen 4 polisimizin ardından yapılan bu komünotarist provokasyonu hoş göremeyiz” paylaşımında bulunmuştu.

SİYASETÇİLER VE MACRON DA TARTIŞMAYA KATILDI

Ülke genelinde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanan türban konusuna Fransız siyasetçiler ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da katılmıştı.

Fransız BFMTV’nin haberine göre; Macron, Almanya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Kendimizi bölmeyelim. Toplumumuzun bir bölümünü hedef göstermek sorumsuzluktur. Toplumumuzdaki her türlü radikalleşmeyle mücadele edelim” ifadelerini kullanmıştı. Türbanlı anne bu yaşananlar üzerine ise Türbanlı anne ise, "kendisine toplu şiddet uygulandığı ve ayrımcılık yapıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Genç annenin avukatı Sana Ben Hadj, "Müvekkilim hakarete uğradı, görüntüleri her yerde yayınlandı, yaşananlardan çok etkilendi. Bütün bunlara şahit olan oğlu ise psikolog yardımı almaya başladı. Bu bir laiklik sorunu değil, ırkçılık sorunudur. Müslümanları cumhuriyetten dışlama girişimidir, Eğer benim müvekkilim olmasaydı, bu okul gezisi gerçekleşemeyecekti. Ondan başka gönüllü ebeveyn yoktu" dedi.

Öte yandan, Fransa’da türban konusunda halk nezdinde de tartışılır olduğu yapılan anketlerde görüldü. BFM TV tarafından yapılan bir ankette, Fransızlar'ın yüzde 61’i, okul gezilerine türbanlı annelerin eşlik etmesine "karşı olduklarını" açıkladı.