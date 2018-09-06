Fransız Bakan'dan İdlib açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'nin İdlib kentinde durumun endişe verici ve kritik olduğunu belirterek, "Suriye'deki durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada." dedi.

Le Drian, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Le Drian, ülkesinin, Idlib'de kimyasal silah kullanılması halinde müdahale edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, "Fransa'nın uluslararası anlaşmalara yönelik tavrında herhangi bir değişiklik söz konusu değil." cevabını verdi. Le Drian, "Idlib'deki durum oldukça endişe verici. İdlib 3 milyon sakini, 700 bin de göçmeni ve binlerce teröristi barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meselenin siyasi yoldan çözülmesi çağrısında bulunan Le Drian, "Suriye'deki durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon araştırmalarına ilişkin konuşan Le Drian, "Doğu Akdeniz'deki bu yeni kaynakların kullanılarak bölgede ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için anlaşma ve ortak faaliyetlerin sağlanması ile ortak çıkarlarımızın korunması gerekli." diye konuştu.

Le Drian, anlaşmazlıkların aşılması konusunda Yunan mevkidaşıyla hemfikir olduklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.