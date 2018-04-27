Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
24 saatte 12 milyar dolar kazandı
24 saatte 12 milyar dolar kazandı
BBP Genel Başkanı Destici'den Abdullah Gül çıkışı !
BBP Genel Başkanı Destici'den Abdullah Gül çıkışı !
Sınavla öğrenci alacak özel okullar belli oldu
Sınavla öğrenci alacak özel okullar belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Nisan 2018 18:08

Fransızlar PKK/YPG'ye desteğini artırdı !

Fransız ordusu Suriye'de bulunan YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelere desteğini artırdı.

Fransızlar PKK/YPG'ye desteğini artırdı !
A+ A-

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

AA muhabirinin görüştüğü yerel kaynaklara göre, Fransız özel birlikleri, dün gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan ABD üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.

Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının Irak'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor.

Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Menbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.

AA

pkk , destek , fransa , ordu , ypg
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM