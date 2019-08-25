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  4. 25 Ağustos 2019 17:11

G7 Zirvesi'nde İran bombası !

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.

G7 Zirvesi'nde İran bombası !
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.

Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti. Trump konuya ilişkin yorum yapmadı.

Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Biarritz'te Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşeceği bildirildi.

iran , g7 zirvesi
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