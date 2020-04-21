Geleneksel boğa koşusu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

AFP'nin haberine göre, İspanya'da Pamplona Belediyesi, her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen koşuyu "Covid-19'la savaşın küresel bir öncelik olması ve böyle kitlesel bir festivalin başka türlü yapılamaması nedeniyle" iptal etti.

Geleneksel boğa koşusunda kayıtların tutulmaya başlandığı 1910'dan bu yana 16 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 2009'da 27 yaşındaki bir İspanyol, boynuna, kalbine ve akciğerlerine aldığı darbelerle ölmüştü.

Koronavirüs yüzünden İspanya'da şu ana dek 21.300 kişi öldü ve ABD ve İtalya'nın ardından en çok insanın öldüğü üçüncü ülke oldu.