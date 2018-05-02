Genç annenin fantezisi kanlı bitti

19 yaşındaki erkek kurban etme fantezisi olan genç anne, sevgilisini önce yatağa bağlamayı teklif etti. "Hayır" cevabı alınca da "Güven bana" diyerek yastığı suratına bastırdığı adamı 5 yerinden bıçakladı.

İngiltere'nin Wigton şehrinde yaşayan bir çocuk annesi, 19 yaşındaki Zoe Adams isimli kadın, Kieran Bewick isimli 18 yaşındaki sevgilisini ağır biçimde yaraladı. Erkek kurban etme takıntısı olan kadın, fantezisini gerçekleştirmek için ikna ettiği sevgilisini yatalta beş yerinden bıçakladı.



"GÜVEN BANA"



Genç anne, sevgilisine onu yatağa bağlamak ve bu şekilde cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Kieran bu ısrarlı teklifi reddedince Zoe bu sefer ona suratına yastıkla bastırmak istediğini söyleyerek "Güven bana" dedi.



CİNAYET VİDEOLARI İZLİYORDU



Sevgilisinin suratına yastık bastırıp ilişkiye girmeye başlayan kadın daha sonra sakladığı bıçağı çıkararak genç adamı beş yerinden bıçakladı. Zoe Adams'ın daha önce erkeklerin kurban edildiği cinayet videoları izlediği ve bu konuda takıntısı olduğu açıklandı.

"BENİ GERÇEKTEN İSTİYOR MUSUN?"



Zoe Adams'ın cinayetten önce sarhoş olduğu ve esrar içtiği öğrenildi. Adams'ın yastığı sevgilisinin başına bastırdıktan sonra "Beni gerçekten seviyor musun? Gerçekten beni istiyor musun?' diye sorduğu ve "Evet" cevabı" aldığı açıklandı.

"NEDEN?" SORUSUNA CEVAP VERMEDİ



En başta bir süre neler olup bittiğini anlayamadığını söyleyen adam, daha sonra yaralı halde merdivenlerden aşağı koştuğunu ve sevgilisini mutfakta, elinde bıçakla dururken buldu. Genç kadına "Neden" diye sorduğunu söyleyen adam, cevap olarak kadının kayıtsızca omuz silktiğini de sözlerine ekledi.