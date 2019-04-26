Genç kız tacizcisini sokak ortasında öldürdü!

İngiltere geçtiğimiz günlerde yaşanan son dakika haberiyle çalkalanıyor. 18 yaşındaki bir kızın "erkek arkadaşım göğüslerime dokunmak istedi" iddiasıyla bıçakladığı ortaya çıktı. Dehşet verici olayın ilk duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Juri ilk önce 17 yıl hapis cezası istedi ancak ülkeyi sarsan olayın detaylarını dinleyen mahkeme müebbet hapse hükmetti.

Ogonowska bıçağı göğsünden çıkardığını ve olay yerine ambulans çağırmayı düşündüğünü ancak daha sonra iki arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtığını söyledi.

Mahkemede eski erkek arkadaşının evine nasıl gittiğini anlattı. Bıçağı evde temizledikten sonra polise giderek teslim oldu.

Mahkemede eski erkek arkadaşının evine nasıl gittiğini anlattı. Bıçağı evde temizledikten sonra polise giderek teslim oldu.

Bugün bir jüri Ogonowska'yı Bay Jaskiewicz'i öldürmekten mahkum etti ve en az 17 yıl ömür boyu hapse atıldı.

Hakim David Farrell şunları söyledi: "Mahkemenin verebileceği tek bir hüküm var: Ömür boyu müebbet.

Silah olarak kullanmak için bıçak aldınız ve bu bıçağı cinayeti işlerken kullandınız.

"Buna göre 25 yıl başlangıç noktasıdır. Daha sonra yasal ve hafifletici faktörleri göz önünde bulundurmalıyım.