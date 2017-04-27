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  1. 27 Nisan 2017 10:20

Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet

Türkiye ile AB arasındaki gerilime rağmen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kritik toplantıya davet edildi.

Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile AB Dönem Başkanı Malta'nın daveti üzerine Malta'da 28 Nisan günü AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Gymnich toplantıları’ adıyla bilinen toplantı formatının, dış politika gelişmeleri hakkında gayriresmi fikir teatisine imkan tanıdığı belirtildi.

Toplantıda, ayrıca bölgesel ve küresel güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de ifade edildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye’yi yeniden ‘denetim süreci’ne almasının ardından Ankara ile Avrupa arasında yaşan gerilim boyut değiştirmişti.

 

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