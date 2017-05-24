Güvenlik hat safhada ! Büyük zirve...

Brüksel'deki NATO zirvesi öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda, ağır silahlı askerlerin kentte devriye gezdiği görülüyor.

Tarihi zirvede uluslararası örgütün IŞİD karşıtı koalisyona katılıp katılmayacağı resmen karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ABD lideri Trump ve Avrupa Birliği liderleriyle baş başa görüşmeler yapacak.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), neredeyse yeryüzündeki her noktanın terör tehdidiyle sarsıldığı bir dönemde tarihi bir zirveyi gerçekleştiriyor. İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda patlatılan bombanın gölgesinde başlayacak zirvede, uluslararası örgütün IŞİD karşıtı koalisyona katılıp katılmayacağı resmen karara bağlanacak.

28 ülkenin tümünün katılacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirvenin bir numaralı gündemi, beklendiği gibi terörle mücadele.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir ülkenin NATO'nun kaolisyonda muharip bir rol üstlenmesini talep etmediğini söyledi. Zirve öncesi basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "NATO'nun muharip rol üstlenmesi konusunda bir tartışma hiçbir şekilde yok. Uluslararası koalisyona destek veriyoruz" dedi.

İki hafta önce Stoltenberg'le buluşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO'nun koalisyona resmen katılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Anadolu Ajansı'na konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi, bazı üyelerin halen örgütün IŞİD karşıtı koalisyona katılmasına şüpheyle baktıklarını söyledi. NATO halihazırda koalisyonda gözlemci statüsüyle yer alıyor.

Masaya gelecek diğer konular arasında, Rusya öne çıkıyor. Geçen yıldan bu yana NATO üyesi ülkeler Rusya sınırındaki tatbikatlarda gövde gösterisi yapıyor.





Brüksel'de alarm

Uluslararası haber ajansı Reuters, Brüksel'deki olağanüstü güvenlik önlemlerini gösteren fotoğrafları bugün servis etti. Fotoğraflarda, metro istasyonlarındaki tepeden tırnağa silahlı askerler de yer alıyor.

Erdoğan'ın ajandası dolu

Brüksel'deki yeni karargahta gerçekleşecek zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle baş başa görüşmeler yapacak.



Türkiye'nin vetosu üzerine yeni dönem

Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik krizle başlayan veto da zirvede gündeme gelecek. NATO, yeni dönemde her ülkenin uluslararası örgütle tek başına anlaşma imzalayabilmesinin önünü açıyor. Böylece, vetonun etrafından dolaşılmış olacak. Türkiye, topluluğa üye olmayan Avusturya'yı veto etmiş ve bazı işbirliği programları hayata geçirilememişti.





Trump'ı protesto edecekler

ABD lideri Trump, ilk kez NATO zirvesine katılıyor. Trump'ın kampanya döneminde uluslararası örgütü eleştirdiği biliniyor. ABD lideri, üye ülkelerin kendilerine düşen aidatı ödemediğini ve Washington'ın üstüne fazlasıyla yük bindiğini birçok kez dile getirmişti. NATO mevzuatına göre, her üyenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın en az yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırması gerekiyor.

Zirve sırasında Trump protesto edilecek. Ghent Üniversitesi öncülüğünde günlerdir hazırlığı yapılan gösteriye, yoğun katılım bekleniyor.