Güzellik uğruna canından oldu

Geçtiğimiz gün Mısır tatilinde aşırı zayıflamak için az yemek yiyen model ve eski güzel Henriette Hömkenin hayatını kaybetmesi Alman medyasın gündeminde geniş yer buldu. Bild gazetesi ölüm haberini manşete taşıdı. Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti. On sene önce 63 kilo olan Henriette 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor. Miss Germany 2007 finaline katılan finalistler içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer da bulunuyordu. Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti.