Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 13 Aralık 2018 17:44

Hamas liderlerine suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Hamas liderlerine suikast yapma çağrısında bulundu.

Hamas liderlerine suikast çağrısı
A+ A-

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, "Yılanın başını ezer ve Hamas liderlerini hedef alırsak terör örgütü oyunun kurallarının değiştiğini görecektir." dedi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'den işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsraillinin öldürüldüğü saldırının ardından Hamas liderlerine suikast çağrısı geldi.

Regev, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudiyerleşim birimi yakınında bu sabah düzenlenen ve 2 İsraillinin ölümüne 2'sinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili Hamas'ı suçladı.

Hamas liderlerine karşı suikast çağrısı yapan Regev, "Yılanın başını ezer ve Hamas liderlerini hedef alırsak terör örgütü oyunun kurallarının değiştiğini görecektir." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

AA

çağrı , hamas liderleri , suikast , israilli bakan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM